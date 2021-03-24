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Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey’den esir değiş tokuşunda zekice plan…
Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:32 Son Güncelleme: 25.3.2021 00:32

son bölüm izle! ’den esir değiş tokuşunda zekice plan…

Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey’den esir değiş tokuşunda zekice plan…

ekranlarının reyting rekorlarını alt üst eden dizisi 51. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde 'na gelerek 'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini istiyor. Diğer yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. ATV ile Kuruluş Osman 51. son bölüm izleme linki ve özet detayları

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 51. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Diznin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Kuruluş Osman son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Kuruluş Osman 51. Son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Kuruluş Osman 51. Son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar. Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.



Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar. Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne?



Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

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Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey’den esir değiş tokuşunda zekice plan…
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