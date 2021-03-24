Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz son bölüm izle! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor…
Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:50 Son Güncelleme: 25.3.2021 00:50

son bölüm izle! , gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor…

Sadakatsiz son bölüm izle! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor…

ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan 23. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin ekranlara gelen son bölümünde , gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor. Diğer yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Kanal D ile izleme linki ve özet detayları

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 23. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Sadakatsiz 23. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Sadakatsiz 23. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum



SADAKATSİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz son bölüm izle! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA