Sadakatsiz son bölüm izle! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor…

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 23. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Sadakatsiz son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Sadakatsiz 23. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;
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Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!
Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...