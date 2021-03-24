Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi konusu ne? Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kim?

Türkiye yapımı dram türündeki Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ünlü isimlerin başrolleri paylaştığı yapımla ilgili olarak Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu ne oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmidir.
Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
Engin Hepileri Kazım Koyuncu
Elena Viunova Elena
Rıza Sönmez Niyazi Koyuncu
Sait Genay Halil
Serap Aksoy Güllü
Ruhi Sarı Saffet
Devrim Saltoğlu Ahmet
Sevtap Özaltun Seher
Settar Tanrıöğen Erkan
Altan Erkekli Cahit Koyuncu
Devrim Yakut Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil Şenol