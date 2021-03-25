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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:24

yeni bölüm için heyecan dorukta! Alev Alev 20.yeni bölümde Cemre zor durumda!

Alev Alev yeni bölüm için heyecan dorukta! Alev Alev 20.yeni bölümde Cemre zor durumda!

ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Heyecanın bir an eksik olmadığı yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciyi giderek meraklandırıyor. İşte fragmanı!

Bu akşam Alev Alev 20.yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi fragman tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir. Öte yandan emre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları…

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Alev Alev 20. Bölüm (25 Mart 2012 Perşembe) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Şoke eden aşk itirafı

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Alev Alev yeni bölüm için heyecan dorukta! Alev Alev 20.yeni bölümde Cemre zor durumda!
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