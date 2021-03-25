Canavar Kamyonlar filmi konusu ve oyuncuları | Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan eğlenceli aksiyon filmi Canavar Kamyonlar konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasının anlatıldığı filmde; Tripp hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yapacak ve eğlence başlayacak. Buna göre; Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ KONUSU

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp'in macerasını izleyeceğimiz filmde, gencimizi hurda araba parçalarıyla kendine büyük bir kamyon yaparken buluyoruz. Civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza sonucu hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığı serbest kalır ve bu garip ancak sevimli canavarın ilk bulduğu kişi de Tripp olur. Sürüklendiği macera ile Tripp hem yeni bir arkadaş edinmiş hem de şehirden kaçmanın bir yolunu bulur.

CANAVAR KAMYONLAR FİLMİ OYUNCULARI

Tripp - Lucas Till

Meredith - Jane Levy

Jim Dowd - Thomas Lennon

Sheriff Rick - Barry Pepper

Reece Tenneson - Rob Lowe

Mr. Weathers - Danny Glover

Cindy - Amy Ryan

Burke - Holt McCallany

Wade Coley - Frank Whaley

Junior Scientist - Aliyah O'Brien

Brianne - Samara Weaving

Jake - Jedidiah Goodacre

Tenneson's Secretary - Jordana Largy

Driver - Christian Sloan

Mr. Geldon - Chris Gauthier

Sam Geldon - Tucker Albrizzi

Special Agent - Giacomo Baessato

Female Exec - Candice Zhao

Lot Owner - Philip Granger