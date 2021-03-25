Hedef filmi konusu ve oyuncuları | Hedef filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Hedef filmi için heyecan dorukta. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2004 yılı yapımı olup sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. İntikam, aksiyon ve gerilimin hakim olduğu Hedef filmi konusu nedir? Hedef filmi oyuncuları kimler?

HEDEF FİLMİ KONUSU

Füze taşıyan Amerikan Ordusu'na ait bir araç Türkiye dolaylarındaki ıssız bir bölgede yol almaktadır. Doğu Avrupalı bir grup milis aracı kaçırmaya kalkar. Amerikan Özel Kuvvetleri tetikçisi Charlie Snow milisleri öldürür; ancak milislerin lideri Yevon kaçmayı başarır.Charlie sağ salim evine, ailesinin yanına döner. Yevon intikam almak için onun ve ailesinin peşine düşmüştür

HEDEF FİLMİ OYUNCULARI

Ryu Seung-ryong , Lee Jin-wook , Yu Jun-sang , Kim Sung-ryung , Jo Yeo-jeong , Jo Eun-ji , Lee Hyun-Wook