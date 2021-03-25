Reyting sonuçları 24 Mart Çarşamba: Kuruluş Osman, Sadakatsiz dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

24 Mart Çarşamba tarihli reyting sonuçları, izleyiciler için sabah saatlerinden itibaren merak konusu old. AB ve AB total gibi farklı kategorilerde reyting sonuçları ile dizi, haber programı gibi yapımların sıralaması paylaşılıyor. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşanKuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir arasındaki yarışın sonuçları da heyecanla bekleniyor. 24 Mart 2021 dünün reyting sonuçları için detaylar 10.00-11.00 saatleri aralığında açıklanacak.
Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. En son Kuruluş Osman birinci, Sadakatsiz ikinci olurken Doğduğun Ev Kaderindir sekizinci olmuştu. Dünün reyting sonuçları ile 24 Mart reyting sonuç sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
23 Mart 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
Dün akşam Tv'de neler vardı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Racher
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokalar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:5 Doğru Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021