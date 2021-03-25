Reyting sonuçları 24 Mart Çarşamba: Kuruluş Osman, Sadakatsiz dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

24 Mart Çarşamba tarihli reyting sonuçları, izleyiciler için sabah saatlerinden itibaren merak konusu old. AB ve AB total gibi farklı kategorilerde reyting sonuçları ile dizi, haber programı gibi yapımların sıralaması paylaşılıyor. Çarşamba akşamı izleyici ile buluşanKuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir arasındaki yarışın sonuçları da heyecanla bekleniyor. 24 Mart 2021 dünün reyting sonuçları için detaylar 10.00-11.00 saatleri aralığında açıklanacak.

24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. En son Kuruluş Osman birinci, Sadakatsiz ikinci olurken Doğduğun Ev Kaderindir sekizinci olmuştu. Dünün reyting sonuçları ile 24 Mart reyting sonuç sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;