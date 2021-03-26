Akıncı 13.bölüm fragmanı izle: Akıncı yeni bölümde büyük değişimler yaşanacak!

Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Akıncı 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı yeni bölümde; Kor-Han Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet edecek. Akıncı ise hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacak? Tüm bu soruların yanıtları Akıncı yeni bölümde belli olacak.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin görevin bu şehri korumak!"

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle



