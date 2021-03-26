Kırmızı Oda’nın Zafer’i Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yiğit Özşener hakkında bilgiler!

Ezel dizisi ile hafızalara kazınan Yiğit Özşener, Kırmızı Oda dizisinde Zafer karakterine hayat verecek. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü merakla beklenirken son olarak Ramo dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştı. Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yiğit Özşener, İzmir doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur.
Kırmızı Oda dizisi kadrosuna Yiğit Özşener katıldı. Yiğit Özşener, Kırmızı Oda dizisinde Zafer karakterine hayat verecek.
YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?
6 Nisan 1972 yılında İzmir'de doğan Yiğit Özşener Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yaptı. Koç Üniversitesi'nde 1997 yılında başladığı İşletme master'ını MBA'yı ( "Master of Business Administration" )1999 yılında tamamladı.
1994 yılında "Stüdyo Oyuncuları" seçmelerine katıldı ve geçti. 1994 yılından 2001 yılına kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim aldı ve aynı zamanda aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı.
1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergadanlaşma" adlı oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı.
2000 yılında çekilen "Turkcell Hazırkart" reklamında Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanındı. 2000 yılında Yunanistan Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles"üçlemesinde oynadı.
2001 yılında kurulmuş olan "Dükkan" Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir.
İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.En son Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Yavuz karakterine hayat vermiştir.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2020- Ramo (Yavuz) (TV Dizisi)
2018 – Bozkır (Seyfi Tahroğlu) (TV Dizisi)
2017 – İşe Yarar Bir Şey (Yavuz) (Snema Flm)
2017 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Mete) (Sinema Filmi)
2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)
2016 – Cesur Ve Güzel (Rıza) (TV Dizisi)
2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi)
2014 – İntikam 2. Sezon (Rüzgar Denzc) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Galip Derviş (Engin Seçim) (TV Dizisi)
2012 – Son (Selim Karan) (TV Dizisi)
2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Ferhat) (TV Dizisi)
2011 – Dedemin İnsanları (İbrahim) (Sinema Filmi)
2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Burak) (Sinema Filmi)
2010 – Kaybedenler Kulübü (Mete) (Sinema Filmi)
2009 – Güneşi Gördüm (Yüzbaşı Caner) (Sinema Filmi)
2009 – 2010 – Ezel (Cengiz Atay) (TV Dizisi)
2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)
2008 – Last Looks (Yapımcı) (Sinema Filmi)
2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)
2007 – Prenses Lisis ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2007 – Kayıp (Ömer) (TV Filmi)
2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Cemil Paşazade) (TV Dizisi)
2006 – Rüya Gibi (Cenk) (TV Dizisi)
2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Yunus) (TV Filmi)
2006 – Beş Vakit (Yusuf) (Sinema Filmi)
2005 – Tombala (Cem) (TV Filmi)
2005 – Rüzgarlı Bahçe (Ozan) (TV Dizisi)
2004 – Çalınan Ceset (Yiğit) (TV Filmi)
2004 – Gece 11:45 (Okan) (Sinema Filmi)
2004 – Apartman (Mehmet) (Kısa Film)
2004 – 24 Saat (Komiser Yiğit Özşener) (TV Dizisi)
2003 – Prenses…Kankam ve Ben (Kısa Film)2003 – Giz (Sinema Filmi)
2003 – Estağfurullah Yokuşu (Sadi) (TV Dizisi)
2003 – Fırsat (Sinema Filmi)
2002 – Zeybek Ateş (Gazateci Burak) (TV Dizisi)
2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)
2002 – O Şimdi Asker (Ömer) (Sinema Filmi)
2001 – Yeşil Işık (Berk) (Sinema Filmi)
2001 – Karanlıkta Koşanlar (Mehmet) (TV Dizisi)
2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)
2000 – Herkes Kendi Evinde (Murat) (Sinema Filmi)