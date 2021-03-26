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Giriş Tarihi: 27.3.2021 01:40 Son Güncelleme: 27.3.2021 01:40

son bölüm izle! ’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor.

Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Selim Paşa’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor.

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 144. bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde ’nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Payitaht Abdülhamid son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Payitaht Abdülhamid dizisi 144. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Payitaht Abdülhamid 144. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Payitaht Abdülhamid 144. son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 144. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.

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Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Selim Paşa’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor.
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