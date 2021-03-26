Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Selim Paşa’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor.





PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 144. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.