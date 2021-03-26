Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Selim Paşa’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e bir telefon geliyor.

Payitaht Abdülhamid dizisi 144. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.
Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.