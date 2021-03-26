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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:14

yayınlandı! Ramo yeni bölümde hiç kimsenin bilmediği kasaba…

Ramo 37.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde hiç kimsenin bilmediği kasaba…

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen yayınlandı. Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo’ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo yeni bölümde büyük sırlar ortaya çıkıyor!

Merakla beklenen Ramo 37.bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümde Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre vermiştir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo ise ihaneti kimin yaptığını ortaya çıkaracaktır. İşte Ramo yeni bölüm fragman ve detayları!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.

Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.

Ramo 37.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Ramo 37.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde hiç kimsenin bilmediği kasaba…
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