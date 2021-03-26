Ramo son bölüm izle! Kaptan, Ramo’ya 24 saat süre veriyor

Ramo dizisi 37. Son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Ramo son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Show TV ile Ramo 37. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.
Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.