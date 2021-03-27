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Giriş Tarihi: 27.3.2021 09:31 Son Güncelleme: 27.3.2021 09:32

ile Berat Kandili özel programı bu akşam ekranlarda! Bu gecenin ?

İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı bu akşam ekranlarda! Bu gecenin İbo Show konukları kimler?

Her hafta Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen belli oldu. Bugün aynı zamanda mübarek Berat Kandili olması nedeniyle özel bir program olacak. ’in sunumu ile renklenen programa birbirinden ünlü isimler katılırken seyirciler eğlenceli anlara tanıklık ediyorlar. Bu bakımdan; bu haftanın oldu? Berat Kandili özel programı ile İbo Show konukları 27 Mart 2021 Cumartesi!

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları belli oldu. Bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek program, Berat Kandili dolayısıyla da ayrı bir yere sahip olmaktadır. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show konukları kimler? İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı!

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLDU? 27 MART 2021 CUMARTESİ

İbo Show'da bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü yer alıyor.

İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU

İbo Show bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek. İbo Show'a bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü bulunuyor. Programda Sami Özer'in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses'te eşlik ediyor. Hakan Mengüç ney üfleyerek programa renk katıyor.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı bu akşam ekranlarda! Bu gecenin İbo Show konukları kimler?
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