İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı bu akşam ekranlarda! Bu gecenin İbo Show konukları kimler?

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları belli oldu. Bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek program, Berat Kandili dolayısıyla da ayrı bir yere sahip olmaktadır. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show konukları kimler? İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı!

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER OLDU? 27 MART 2021 CUMARTESİ

İbo Show'da bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü yer alıyor.