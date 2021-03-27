İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı bu akşam ekranlarda! Bu gecenin İbo Show konukları kimler?

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları belli oldu. Bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek program, Berat Kandili dolayısıyla da ayrı bir yere sahip olmaktadır. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show konukları kimler? İbo Show konukları ile Berat Kandili özel programı!
İbo Show'da bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü yer alıyor.
İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show bu hafta kandil özel bölümü ile ekrana gelecek. İbo Show'a bu hafta konuk olan isimler arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü bulunuyor. Programda Sami Özer'in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses'te eşlik ediyor. Hakan Mengüç ney üfleyerek programa renk katıyor.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.