Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Merakla beklenen dünün reyting sonuçları açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı liste TOTAL, AB ve ABC sıralamasına göre yapılıyor. Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda gişe rekortmeni filmler ve yarışma programları da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 26 Mart reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması!
Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|
1
|
ARKA SOKAKLAR
|
KANAL D
|
2
|
KIRMIZI ODA
|
TV8
|
3
|
ESRA EROL'DA
|
ATV
|
4
|
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|
ATV
|
5
|
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|
FOX
|
6
|
HAVA DURUMU
|
KANAL D
|
7
|
ARKA SOKAKLAR (OZET)
|
KANAL D
|
8
|
RAMO
|
SHOW TV
|
9
|
ATV ANA HABER
|
ATV
|
10
|
SHOW ANA HABER
|
SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
|
1
|
KIRMIZI ODA
|
TV8
|
2
|
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|
FOX
|
3
|
SON YAZ
|
FOX
|
4
|
MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|
ATV
|
5
|
ARKA SOKAKLAR
|
KANAL D
|
6
|
ESRA EROL'DA
|
ATV
|
7
|
HAVA DURUMU
|
KANAL D
|
8
|
SON YAZ (OZET)
|
FOX
|
9
|
PAYITAHT ABDULHAMID
|
TRT 1
|
10
|
RAMO
|
SHOW TV