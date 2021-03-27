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Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:24

Dünün açıklandı! 26 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler hakkında araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Televizyon ekranlarına her gün gelen dizi, film ve yarışmalar arasında kıyasıya mücadele devam ederken dünün reyting sonuçları da belli oldu. Kırmızı Oda, Akıncı, Arka Sokaklar, Ramo gibi yapımların olduğu ve her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı oldu? 26 Mart dünün reyting sonuçları!

Merakla beklenen dünün reyting sonuçları açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı liste TOTAL, AB ve ABC sıralamasına göre yapılıyor. Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda gişe rekortmeni filmler ve yarışma programları da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 26 Mart reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2021 AÇIKLANDI!

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1

ARKA SOKAKLAR

KANAL D

2

KIRMIZI ODA

TV8

3

ESRA EROL'DA

ATV

4

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

ATV

5

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

FOX

6

HAVA DURUMU

KANAL D

7

ARKA SOKAKLAR (OZET)

KANAL D

8

RAMO

SHOW TV

9

ATV ANA HABER

ATV

10

SHOW ANA HABER

SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1

KIRMIZI ODA

TV8

2

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

FOX

3

SON YAZ

FOX

4

MUGE ANLI ILE TATLI SERT

ATV

5

ARKA SOKAKLAR

KANAL D

6

ESRA EROL'DA

ATV

7

HAVA DURUMU

KANAL D

8

SON YAZ (OZET)

FOX

9

PAYITAHT ABDULHAMID

TRT 1

10

RAMO

SHOW TV
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Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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