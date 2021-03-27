Dünün reyting sonuçları açıklandı! 26 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Merakla beklenen dünün reyting sonuçları açıklandı. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı liste TOTAL, AB ve ABC sıralamasına göre yapılıyor. Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda gişe rekortmeni filmler ve yarışma programları da izleyicilerin karşısına çıkmıştı. 26 Mart reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI 26 MART 2021 AÇIKLANDI!

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.