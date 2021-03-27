Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları | Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır. Bilim kurgu ve aksiyon türlerinde olan 2011 yılı yapımı Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir? Dünyalar Çarpışıyor filmi oyuncuları kimler?
Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.
Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.
Andrew Airlie
Diane Farr
Kirk Acevedo
Chad Krowchuk
Jessica Parker Kennedy