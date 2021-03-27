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Haberler Medya Haberleri Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları | Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 27.3.2021 14:28

filmi konusu ve oyuncuları | konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları | Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Yönetmen koltuğunda Paul Ziller’ın oturduğu filmin orijnal adı Collision Earth olmakla birlikte 2011 yılı yapımı bir filmdir. Vizyonda olduğu süreç boyunca hikayesiyle dikkat çeken film bilim kurgu ve aksiyon türündedir. konusu nedir? kimler? İşte filme dair bilgiler!

Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır. Bilim kurgu ve aksiyon türlerinde olan 2011 yılı yapımı Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir? Dünyalar Çarpışıyor filmi oyuncuları kimler?

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİ KONUSU

Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.

Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR OYUNCULARI

Andrew Airlie

Diane Farr

Kirk Acevedo

Chad Krowchuk

Jessica Parker Kennedy

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Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu ve oyuncuları | Dünyalar Çarpışıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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