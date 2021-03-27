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Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:49

kimdir? konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

bu akşam konuklarından birisi olacak. Mengüç, doğuştan müzisyen denen ve büyük yeteneği olan müzisyenler arasında yer alıyor ve 15 yaşından beri ney üflüyor. Seminerlerinde ve sayısız dile çevrilen kitaplarında tasavvufu anlatıyor Hakan Mengüç. Bu akşamki program öncesi Hakan Mengüç kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları vatandaşlar tararından araştırılıyor. İşte, Hakan Mengüç kimdir sorusunun yanıtı ve sanatçı hakkında merak edilen bilgiler...

, sevilen şov programı programına konuk olacak. Bu nedenle de Hakan Mengüç kimdir sorusu ve ünlü ismin müzik kariyeri merak ediliyor. Hakan Mengüç, çocuk yaşlarından beri müzikle ilgileniyor ve 5 dil bilmektedir. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre Hakan Mengüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, başarılı isim hakkında merak edilen bilgiler...

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?

Hakan Mengüç Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır. 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir.

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır. Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

Sufi ney dinletisi veren seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır. Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir.

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Tiyatro oyunları da yazmıştır. Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

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Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı
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