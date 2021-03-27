Hakan Mengüç kimdir? İbo Show konuklarından biri Hakan Mengüç'ün hayatı

Hakan Mengüç, sevilen şov programı İbo Show programına konuk olacak. Bu nedenle de Hakan Mengüç kimdir sorusu ve ünlü ismin müzik kariyeri merak ediliyor. Hakan Mengüç, çocuk yaşlarından beri müzikle ilgileniyor ve 5 dil bilmektedir. Bugüne kadar hakkında paylaşılan bilgilere göre Hakan Mengüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, başarılı isim hakkında merak edilen bilgiler...
HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?
Hakan Mengüç Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren müziğe merak salmıştır. 15 yaşında hem ney hem de piyano çalmayı öğrenmiştir.
Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır. Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi almıştır. İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.
Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç seminerleriyle de birçok kişiyi etrafında toplamayı başarmıştır. Ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır. Yaşam koçluğu yapan Hakan Mengüç üniversite hocalarından sporculara kadar pek çok kesimle çalışmış biridir.