Kardeşlerim 6.bölüm fragmanı izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölümde duygu yüklü sahneler…

Ekran hayatına kısa süre önce başlayan dizi Kardeşlerim 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim yeni bölümde; beklemediği bir şeyi öğrenen Akif'in büyük panik yaşadığı ve durumu idare etmek zorunda kaldığı görülecek. Öte yandan Suzan ise gemileri yakmaya karar vermiş ve ortalık iyice karışmıştır. Kardeşlerim yeni bölümde Akif ve Nebahat karşı karşıya gelecek.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"

"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

Kardeşlerim 6. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler "Sizin servetinizde..."