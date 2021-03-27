Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde hayat normale dönüyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57.bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde; Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş ve normal hayatlarına dönmüşlerdir. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek olmanın heyecanını yaşayacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman ve detayları…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kuzey'i peşinden koştursa da sonunda affetmiş, aşıklarımız normal hayatlarına dönmüşlerdir.

Artık bebeklerinin cinsiyetini de öğreneceklerdir. Hayalleri sonunda bir bir gerçekleşiyor, kendilerine musallat olan kara bulutlardan bir bir kurtuluyorlardır. Sonunda Kuzey Yıldız çifti hak ettikleri ve uğruna fazlasıyla bedel ödedikleri mutlu günlere çok yakındır. Her şey rüya bile olamayacak kadar güzelken Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen sürprizle her şey bir anda tepe taklak olacaktır. Kuzey sonunda, Yıldız'ı ve bebeğini kaybetme tehdidiyle karşı karşıyadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 57. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) Büyük aşkta büyük fırtına...