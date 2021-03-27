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Haberler Medya Haberleri Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...
Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:53

kimdir? konuklarından ve sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

'in sunduğu , her hafta Cumartesi günleri dikkat çeken konukları ağırlıyor. de bu akşam İbo Show konuğu olacak. Bu nedenle de Sami Savni Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları izleyiciler için merak konusu oluyor. Bugüne kadar ürettiği eserler ve hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Sami Savni Özer kimdir, kaç yaşında? İşte, bu akşam İbo Show'un konuklarından olan hakkında merak edilen bilgiler....

'in hayatı ve ürettiği eserler merak konusu oldu. Bunun nedeni, 'un bu akşamki konukları arasında Sami Savni Özerin de yer alması. Tasavvuf müziğinin efsaneleşen isimleri arasında yer alan Sami Savni Özer, çok sayıda esere imza attı ve seslendirdi. Bunlar arasında Güzel Aşık, Erler Demine ve Seyrettim Muhammed'i parçaları yer alıyor. Hakkında paylaşılanlara ve kendi verdiği bilgilere göre, Sami Savni Özer kimdir ve kaç yaşında?

SAMİ ÖZER KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?
Tam adı Sami Savni Özer olan sanatçısı, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dini ve müziği, tanınmış hocalardan öğrendi.

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

Doğuştan müzisyen olarak nitelendirilen ve hayatını müziğe adayan , küçük yaşta, çok özel kabiliyeti ve hassas kulağıyla dikkat çekti.

Türk sanatçısı Sami Savni Özer, 1950 yılında dünyaya geldi. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı.

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı.

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi.

Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

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Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...
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