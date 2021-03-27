Sami Savni Özer kimdir? İbo Show konuklarından ve tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer'in hayatı ve yaşı...

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, her hafta Cumartesi günleri dikkat çeken konukları ağırlıyor. Sami Savni Özer de bu akşam İbo Show konuğu olacak. Bu nedenle de Sami Savni Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları izleyiciler için merak konusu oluyor. Bugüne kadar ürettiği eserler ve hakkında paylaşılan bilgiler ışığında, Sami Savni Özer kimdir, kaç yaşında? İşte, bu akşam İbo Show'un konuklarından olan Sami Özer hakkında merak edilen bilgiler....

Sami Savni Özer'in hayatı ve ürettiği eserler merak konusu oldu. Bunun nedeni, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında Sami Savni Özerin de yer alması. Tasavvuf müziğinin efsaneleşen isimleri arasında yer alan Sami Savni Özer, çok sayıda esere imza attı ve seslendirdi. Bunlar arasında Güzel Aşık, Erler Demine ve Seyrettim Muhammed'i parçaları yer alıyor. Hakkında paylaşılanlara ve kendi verdiği bilgilere göre, Sami Savni Özer kimdir ve kaç yaşında?

SAMİ ÖZER KİMDİR, GERÇEK İSMİ NE?

Tam adı Sami Savni Özer olan tasavvuf müziği sanatçısı, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dini ve müziği, tanınmış hocalardan öğrendi.