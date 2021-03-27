Sümer Ezgü kimdir, kaç yaşında ve nereli? İbo Show konuklarından Sümer Ezgü hayatı ve kariyeri

SÜMER EZGÜ KİMDİR?

61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Ezgü, 1987 senesinde Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı mevcuttur. Fakat evlilikleri 1999 senesinde son bulmuştur. İkinci evliliğini ise Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır. İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, geçtiğimiz senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.