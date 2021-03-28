Arıza son bölüm izle! Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor





ARIZA 28. BÖLÜM ÖZETİ

Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır.