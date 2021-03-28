Arıza son bölüm izle! Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor

Arıza 28. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler Arıza son bölüm izle şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
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Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.
Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır.