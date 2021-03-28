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Haberler Medya Haberleri Arıza'ya final iddiası! Arıza ne zaman final yapıyor, iddialar doğru mu?
Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:54

'ya final iddiası! Arıza ne zaman final yapıyor, iddialar doğru mu?

Arıza'ya final iddiası! Arıza ne zaman final yapıyor, iddialar doğru mu?

ekranlarının sevilen dizisi için final tarihi netleşti. İddiaya göre; bu akşam 28. Bölümü ile ekranlardaki yerini alacak olan dizin 2 hafta daha ekranlara gelecek ve ardından yayın hayatını sonlandıracak. İlk günden bu yana istediği reytinge ulaşamayan yapımın sıkı takipçilerini üzen bu iddianın doğruluğuna ilişkin henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Dizinin yeni bölümünde önemli olaylar ekranlara yansırken finalde neler olacağına yönelik bazı işaretler de bu bölümle beraber şekillenmesi bekleniyor.

Ekranların sevilen dizisi Arıza final tarihi de netleşti. Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin üç bölüm sonra ekranlara veda edeceği iddiası medya gündemine bomba gibi düştü. Henüz bu iddiaları doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmazken gözler bu akşam yayınlanacak olan bölüme çevrildi.

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Arıza bu akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Her hafta sevenlerini ekran başına kilitleyen yapım beklediği ilgiyi göremeyince iddiaya göre ekranlara veda edecek.

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BU AKŞAM NELER OLACAK?

Arıza bu akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar.

İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

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Arıza'ya final iddiası! Arıza ne zaman final yapıyor, iddialar doğru mu?
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