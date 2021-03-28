Arıza'ya final iddiası! Arıza ne zaman final yapıyor, iddialar doğru mu?

Ekranların sevilen dizisi Arıza final tarihi de netleşti. Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan dizinin üç bölüm sonra ekranlara veda edeceği iddiası medya gündemine bomba gibi düştü. Henüz bu iddiaları doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmazken gözler bu akşam yayınlanacak olan bölüme çevrildi.

ARIZA FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN?

Arıza bu akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Her hafta sevenlerini ekran başına kilitleyen yapım beklediği ilgiyi göremeyince iddiaya göre ekranlara veda edecek.