Bu seneki Survivor birleşme partisi ne zaman, hangi gün? Survivor birleşme partisi konukları kimler olacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor birleşme partisi ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen programda bu akşam yarışmacıların eğlenceli anları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken öte yandan "Survivor birleşme partisi bugün mü, ne zaman hangi gün?" gibi birbirinden farklı sorular yanıt aramaya başladı. 2021 Survivor birleşme partisi, her sene olduğu gibi konukları ile de çok konuşulacak.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Ekranların sevilen Tv programında Ünlüler ve gönüllüler takımı artık tek adada yarışmaya devam edecek. Bugün gerçekleşecek olan partide yayınlanan fragmanla çok eğlenceli anlar yaşanacağı bilinirken programın izleyenleri Survivor birleşme partisini her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekliyordu. Öte yandan konuklar ise Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.