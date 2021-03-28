Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı neden yok?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin bugünkü TRT 1 yayın akışında gözükmemesi izleyicilerin Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırmasına neden oluyor. Normal şartlarda bugün yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisi milli maç sebebiyle yayınlanmayacak. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Mart TRT 1 yayın akışı…
Gönül Dağı TRT1'in 27 Mart Cumartesi tv yayın akışında görülmüyor. Haberimizde, Gönül Dağı yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gönül Dağı dizisi bu akşam oynanacak olan Norveç Türkiye maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor.
İşte TRT 1 yayın akışı;
TRT 1 27 MART YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi