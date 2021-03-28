Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı neden yok?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin bugünkü TRT 1 yayın akışında gözükmemesi izleyicilerin Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman sorularını araştırmasına neden oluyor. Normal şartlarda bugün yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisi milli maç sebebiyle yayınlanmayacak. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 27 Mart TRT 1 yayın akışı…

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Gönül Dağı TRT1'in 27 Mart Cumartesi tv yayın akışında görülmüyor. Haberimizde, Gönül Dağı yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.