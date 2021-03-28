Hercai 65. son bölüm izle! Miran ve Reyyan İstanbul’da





HERCAİ 65. BÖLÜM ÖZETİ

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır.