Hercai yeni bölümde Reyyan'dan beklenmedik hamle! Hercai 65. Yeni bölümde neler olacak?

Hercai yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Reyyan hastanede bebeğini aldırmak üzereyken yapamaz ve vazgeçer. Miran ise o sırada Reyyan'ın yanına gelir ve o ağlayıp yapamadım derken Miran şok içerisinde mutlulukla Reyyan'a sarılır. Duygusal anların yaşandığı dizide bu hafta heyecan dorukta yaşanacak. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz geldik, bizim şehrimize..."

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

Hercai 65. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.

Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?