Kardeşim Benim 2 filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kardeşim Benim 2 konusu ne, oyuncuları kim?

Kardeşim Benim 2 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda iki ünlü kardeşin başından geçenleri eğlenceli anlarını göreceğiz. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Kardeşim Benim 2 konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte Kardeşim Benim 2 filmi hakkında merak edilenler…

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da çekildi. Filmin bazı sahneleri ise Rize'de çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU NE?

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir.

Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...