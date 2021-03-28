Kıyametin İşaretleri filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyametlerin İşaretleri filmi bu akşam Tv'de!

Bilim kurgu türünün en sevilen filmlerinden biri olan Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmde Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören Kıyametin İşaretleri filmi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.
Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekilde; Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.
Joel Gretsch
Emily Holmes
Reilly Dolman
Andrea Brooks
Aaron Douglas
Ben Cotton
Christopher Lloyd
Douglas Chapman
Russell Roberts
Raf Rogers
Matthew Linnitt
Jessica Storm Smith
Jeffrey Klassen