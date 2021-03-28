Kıyametin İşaretleri filmi konusu ne, oyuncuları kim? Kıyametlerin İşaretleri filmi bu akşam Tv'de!

Bilim kurgu türünün en sevilen filmlerinden biri olan Kıyametin İşaretleri konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmde Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören Kıyametin İşaretleri filmi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

KIYAMETİN İŞARETLERİ FİLMİ KONUSU NE?

Kıyametin İşaretleri filminin konusu şu şekilde; Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI KİM?

Joel Gretsch

Emily Holmes

Reilly Dolman

Andrea Brooks

Aaron Douglas

Ben Cotton

Christopher Lloyd

Douglas Chapman

Russell Roberts

Raf Rogers

Matthew Linnitt

Jessica Storm Smith

Jeffrey Klassen