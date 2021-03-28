Menajerimi Ara 31. bölüm izle! Serdar Ortaç büyük bir ilham krizine giriyor

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Kıraç'ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç'ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç'ın yokluğunda Aydan Şener'in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.
Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda'yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda'nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.