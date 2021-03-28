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Giriş Tarihi: 29.3.2021 01:51 Son Güncelleme: 29.3.2021 01:51

31. bölüm izle! büyük bir ilham krizine giriyor

Menajerimi Ara 31. bölüm izle! Serdar Ortaç büyük bir ilham krizine giriyor

ekranlarında yayınlanan 31. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan , soluğu babasının yanında alırken Kıraç’ın ajansta olmayışı işleri karıştırıyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ile Menajerimi Ara 31. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Menajerimi Ara 31. son bölümle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler Menajerimi Ara 31. son bölüm izle şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

MENAJERİMİ ARA 31. SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara 31. son bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Menajerimi Ara 31. bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler/31-bolum



MENAJERİMİ ARA 31. BÖLÜM ÖZETİ

Kıraç'ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç'ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç'ın yokluğunda Aydan Şener'in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.



Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda'yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda'nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.

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Menajerimi Ara 31. bölüm izle! Serdar Ortaç büyük bir ilham krizine giriyor
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