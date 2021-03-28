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Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:06 Son Güncelleme: 28.3.2021 11:06

Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! kimdir, kaç yaşında, nereli?

Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk oyuncu ve eski manken , Menajerimi Ara yeni bölüme konuk oyuncu olacak. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazanan Aydan Şener 1963 Kilis doğumludur.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara yeni bölüm konuk oyuncusu oldu. Ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranırken hayatına dair sorgulamalar da hız kazandı. Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. İşte ile ilgili detaylar…

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Aydan Şener hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Bu akşam Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Aydan Şener hakkında merak edilenler şöyle;

Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYDAN ŞENER HAYATI

1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi.

Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiyedizilerinde oynadı.

Çalıkuşu dizisindeki Feride rolünü yönetmen Osman Seden teklif etti. Fiziksel olarak da bu role çok uygun olduğumu düşünüyordu Osman bey. Ben de çok büyük bir eser olduğu için hiç düşünmeden kabul ettim. 21 yaşındaydım. Beni çok etkiledi bu karakter. Çünkü Feride ayakları yere basan ama aynı zamanda da idealist bir köy öğretmeniydi. Çok duyarlı, duygulu; aynı zamanda çok onurlu ve gururlu bir kadındı.

Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu yönleriyle beni çok etkilemişti. Çok severek oynadım. Ve çok iyi yorumladığımı düşünüyorum açıkçası.

TRT'ye; 90'lı yıllarda özel T.V lerle dizi ve film çalışmaları yaptı. "İki Kız kardeş", "Gül ve Diken", "Zühre", "Gölge Çiçeği", "Tutku", "Hicran", "Ay Işığında Saklıdır", "Kumru", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Yüzleşme", "Hüznün Yüzü", "Ah Nalan Ah", "Nefes Alamıyorum" Tv filmleri...

Kendi ifadesiyle, 1988 yılında dünyaya getirdiği kızı Ecem hayatının en önemli varlığı. 1991 yılında eşinden ayrıldı.

En son T.R.T için "Mühürlü Güller" dizisini çekti.

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Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?
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