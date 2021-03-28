Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türk oyuncu ve eski manken Aydan Şener, Menajerimi Ara yeni bölüme konuk oyuncu olacak. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Takvimler 1981 yılını gösterirken Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazanan Aydan Şener 1963 Kilis doğumludur.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara yeni bölüm konuk oyuncusu Aydan Şener oldu. Ünlü oyuncuyla ilgili olarak Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranırken hayatına dair sorgulamalar da hız kazandı. Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. İşte Aydan Şener hayatı ile ilgili detaylar…

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Aydan Şener hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Bu akşam Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Aydan Şener hakkında merak edilenler şöyle;