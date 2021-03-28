Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara yeni bölüm konuk oyuncusu Aydan Şener oldu. Ünlü oyuncuyla ilgili olarak Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranırken hayatına dair sorgulamalar da hız kazandı. Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. İşte Aydan Şener hayatı ile ilgili detaylar…
Ünlü oyuncu Aydan Şener hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Bu akşam Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Aydan Şener hakkında merak edilenler şöyle;
1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi.
Daha sonra Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu, Fatih Harbiyedizilerinde oynadı.
Çalıkuşu dizisindeki Feride rolünü yönetmen Osman Seden teklif etti. Fiziksel olarak da bu role çok uygun olduğumu düşünüyordu Osman bey. Ben de çok büyük bir eser olduğu için hiç düşünmeden kabul ettim. 21 yaşındaydım. Beni çok etkiledi bu karakter. Çünkü Feride ayakları yere basan ama aynı zamanda da idealist bir köy öğretmeniydi. Çok duyarlı, duygulu; aynı zamanda çok onurlu ve gururlu bir kadındı.
Bu yönleriyle beni çok etkilemişti. Çok severek oynadım. Ve çok iyi yorumladığımı düşünüyorum açıkçası.
TRT'ye; 90'lı yıllarda özel T.V lerle dizi ve film çalışmaları yaptı. "İki Kız kardeş", "Gül ve Diken", "Zühre", "Gölge Çiçeği", "Tutku", "Hicran", "Ay Işığında Saklıdır", "Kumru", "Bir Aşkın Bittiği Yer", "Yüzleşme", "Hüznün Yüzü", "Ah Nalan Ah", "Nefes Alamıyorum" Tv filmleri...
Kendi ifadesiyle, 1988 yılında dünyaya getirdiği kızı Ecem hayatının en önemli varlığı. 1991 yılında eşinden ayrıldı.
En son T.R.T için "Mühürlü Güller" dizisini çekti.