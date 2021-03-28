Menajerimi Ara yeni bölüme sürpriz konuk! Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

SERDAR ORTAÇ HAYATI

1970 doğumlu Türk Pop müziği sanatçısı, besteci. 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da annesi Nesrin Ortaç ve babası Mehmet Ortaç'ın ilk oğlu olarak doğdu. Üç kardeştiler; Serdar, Sertaç, Serkan. İlk öğretiminii Kocamustafapaşa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.

Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Babası küçücük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalıştı, sokakta simit ve su sattı, iş hayatını öğrendi.

Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.

Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.

Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı. Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.

3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.

4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.

5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.

6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergiledigi tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.