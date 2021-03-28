Son Darbe filmi konusu, oyuncuları: Son Darbe konusu ne, oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Son Darbe filmi konusu ve oyuncuları ilgi görüyor. Aksiyon dolu sahneleriyle büyük ilgi gören yapım günümüzde de sevilerek izleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan yapımda eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. İşte Son Darbe filmi konusu, oyuncuları ile ilgili detaylar

SON DARBE FİLMİ KONUSU NE?

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeni ile birlikte maç izlemek için West Ham Stadyumu'na gider. Tuttukları takımı desteklemeye giden ikili oldukça heyecanlıdır. Fakat maçın başlamasının ardından aldığı telefon kendisinin ve statta bulunan insanların hayatını kabusa çevirir. Telefonun ucundaki teröristler stadyumu kontrolleri altına aldıklarını ve dediklerini yapmazlarsa patlatacaklarını söyler. Üstelik bu sırada Michael'ın yeğenini kaçırmışlardır. Teröristler, Michael'ın yeğenini serbest bırakma karşılığında yüklü miktarda fidye ister. Aksi takdir yeğeni dahil stattaki herkes ölecektir. Michael'ın onları durdurabilmek için sadece 90 dakikası vardır. Zamanla yarışan Michael Knox teröristleri etkisiz hale getirip yeğenini ve stattaki binlerce insanın hayatını kurtarabilecek midir?

SON DARBE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Orjinal adı : Final Score

Yönetmen : Scott Mann

Yapım Yılı : 2018

Türü : Aksiyon

Oyuncular : Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson