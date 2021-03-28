Survivor birleşme partisi bugün mü, ne zaman, hangi gün? Survivor birleşme partisi konukları ile çok konuşulacak!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor birleşme partisi ile bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen programda bu akşam yarışmacıların eğlenceli anları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken öte yandan "Survivor birleşme partisi bugün mü, ne zaman hangi gün?" gibi birbirinden farklı sorular yanıt aramaya başladı. 2021 Survivor birleşme partisi, her sene olduğu gibi konukları ile de çok konuşulacak.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Ekranların sevilen Tv programında Ünlüler ve gönüllüler takımı artık tek adada yarışmaya devam edecek. Bugün gerçekleşecek olan partide yayınlanan fragmanla çok eğlenceli anlar yaşanacağı bilinirken programın izleyenleri Survivor birleşme partisini her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekliyordu. Öte yandan konuklar ise Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.
Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.
ACUN ILICALI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
"Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NEDİR, NASIL OLUYOR?
Her yıl iki ayrı takım olarak mücadeleye başlayan Survivor yarışmacıları, birkaç ay geçtikten sonra bireysel mücadeleye başlıyor ve adalar birleşiyor. Tüm yarışmacılar bir arada yaşıyor. Bu mücadele öncesinde ise geçen süre zarfında zor şartlar altında ter döken yarışmacılar için parti düzenleniyor. Yarışmacıların hem doyasıya yemek yediği, müzik dinlediği, dans ettiği bir birleşme partisi adında eğlence düzenleniyor. Yarışmacılar motive olurken, izleyiciler de bu eğlenceye şahit oluyor.