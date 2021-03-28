Teşkilat 4. bölüm izle! Fadi, Serdar’ı ölüm listesine alıyor





Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda.

NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.