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Giriş Tarihi: 29.3.2021 01:24 Son Güncelleme: 29.3.2021 01:24

4. bölüm izle! Fadi, Serdar’ı ölüm listesine alıyor

Teşkilat 4. bölüm izle! Fadi, Serdar’ı ölüm listesine alıyor

ekranlarının sevilen dizisi 4. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “ izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile Teşkilat 4. son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Teşkilat 4. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler Teşkilat 4. son bölüm izle şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

TEŞKİLAT 4. SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Teşkilat 4. son bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Teşkilat 4. son bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 4. BÖLÜM ÖZETİ

SERDAR ARTIK ZAYED FADİ'NİN YOK EDİLECEKLER LİSTESİNDE!

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar'ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.



Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda.

NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.



Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

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Teşkilat 4. bölüm izle! Fadi, Serdar’ı ölüm listesine alıyor
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