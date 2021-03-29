Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne? Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu yaşı ve son sağlık durumu!

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda Arif Güloğlu yaşı ve hastalığı ile binlerce seveninin gündemindeki yerini aldı. Gelen bilgiye göre, genç oyuncunun yaşadığı sağlık problemi sonrası lenf kanseri şüphesi bulunduğu ifade edilirken henüz net bir tanının konmadığı bildirildi. Bu gelişmeyle beraber binlerce kişi "Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve hastalığı ne?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'nun hastalığı ile ilgili yapılan tetkiklerde lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
ARİF GÜLOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesi bulunduğu ve şuan için tetkiklerinin devam ettiği gelen bilgiler arasında yerini aldı.
Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle Ankara'da çok sayıda tiyatro oyununda sahne almış ve sonrasında kariyerine İstanbul'da devam etme kararı almıştır.
İstanbul'a 19 yaşında yerleşen Arif Güloğlu, BKM Mutfak ekibine 2018 yılında dahil olmuştur.
Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çok Güzel Hareketler 2' adlı komedi programı ile izleyici karşısına çıkmaktadır.