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Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:33 Son Güncelleme: 29.3.2021 07:33

ile son bölüm izle! Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor

Show TV ile Arıza son bölüm izle! Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor

ekranlarında yayınlanan 28. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Haşmet, Murat’a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza’ya gerçeği açıklıyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Arıza 28. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler Arıza son bölüm izle şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Arıza 28. son bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Arıza son bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-28-izle/94653



ARIZA 28. BÖLÜM ÖZETİ

Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır. Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır.



Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar. İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar. Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

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Show TV ile Arıza son bölüm izle! Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışıyor
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