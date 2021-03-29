Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu, oyuncuları, çekildiği yer!

Ekranların yeni yapımlarından Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT1 ekranlarında kısa sürede başlaması beklenen diziyle ilgili olarak Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan dizide Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan başrolü paylaşıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili detaylar belli oldu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle TRT1'de yayınlanacak. 1963'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamın anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs diziyle ilgili olarak merak edilen detaylar şöyle;