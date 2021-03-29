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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:32

All Star 29 Mart gün birincisi ve puan durumu: ve puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda All Star 29 Mart gün birincisi ve puan durumu: Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan stil yarışması All Star yeni bölüm izleyiciyle buluşurken gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın ilk günü itibariyle vatandaşlar kim oldu, puan durumu açıklandı mı, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt arıyor. Yeni formatta All Star ismiyle devam eden yarışmada Geçtiğimiz hafta Seray Sever eleme olmayacağını belirtmişti. Son olarak haftanın birincisi 100 puanla Özde olurken gözler 29 Mart Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklamasına çevrildi…

Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu araştırmaları an itibariyle başladı. Kendine güvenen yedi yarışmacının stil konusunda yarıştıkları yarışmada Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt aranıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda sadece bir kişi gün birincisi olurken düşük puanın sahibi ise hayallerine veda ederek haftanın finalinde yarışmadan ayrılıyor. İşte Doya Doya Moda 29 Mart 2021 All Star gün birincisi ve puan durumu detayları…

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimlerle ilgili olarak Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu detayları şöyle;

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu belli olunca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi 100 puanla Özde oldu. Bu hafta da yarışmadan kimse elenmedi.

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Doya Doya Moda All Star 29 Mart gün birincisi ve puan durumu: Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
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