Doya Doya Moda All Star 29 Mart gün birincisi ve puan durumu: Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu araştırmaları an itibariyle başladı. Kendine güvenen yedi yarışmacının stil konusunda yarıştıkları yarışmada Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt aranıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda sadece bir kişi gün birincisi olurken düşük puanın sahibi ise hayallerine veda ederek haftanın finalinde yarışmadan ayrılıyor. İşte Doya Doya Moda 29 Mart 2021 All Star gün birincisi ve puan durumu detayları…

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimlerle ilgili olarak Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu detayları şöyle;