Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı izle! Çakır, Ceylan'ın intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için nefesler adeta tutuldu. Her hafta Salı günü televizyon ekranlarına gelen yapımda bu hafta da Hızır, eşinin infazı sonrası intikam yeminini etmiştir. Tuncay ise Ceylan'ın öldürülmesinden sorumlu olan herkesi Hızır'a yem yapar ve onu kendi tuzağına çekmenin planlarını yapmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken yapımda bu hafta Hızır av mı yoksa avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Yeni bölüm fragmanı…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Ceylan'ın ölümü sonrası bir kez daha sarsılan Çakırbeyli ailesi şimdi ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Gözünü karartan Hızır, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Reyting rekorlarına imza atan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin kanalı Atv tarafından yayınlandı.
EDHO'DA ÇAKIRBEYLİ AİLESİ CEYLAN'IN ÖLÜMÜ İLE SARSILDI!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Hızır Çakırbeyli'den müthiş intikam
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM İÇİN NEFESLER TUTULDU!
Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.
Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.