Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı izle! Çakır, Ceylan'ın intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm için nefesler adeta tutuldu. Her hafta Salı günü televizyon ekranlarına gelen yapımda bu hafta da Hızır, eşinin infazı sonrası intikam yeminini etmiştir. Tuncay ise Ceylan'ın öldürülmesinden sorumlu olan herkesi Hızır'a yem yapar ve onu kendi tuzağına çekmenin planlarını yapmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken yapımda bu hafta Hızır av mı yoksa avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ceylan'ın ölümü sonrası bir kez daha sarsılan Çakırbeyli ailesi şimdi ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Gözünü karartan Hızır, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Reyting rekorlarına imza atan dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı dizinin kanalı Atv tarafından yayınlandı.