Fırtınanın İçinde filmi konusu ne? Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim?

Fırtınanın İçinde filmi bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Vizyona girdiği yıllarda büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncuları merak edilirken Fırtınanın İçinde konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt aranıyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için bu akşam yayınlanacak olan filmde tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.

FIRTINANIN İÇİNDE KONUSU NE?

Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.

FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCULARI KİM?

Richard Armitage –Gary

Sarah Wayne Callies – Allison

Matt Walsh – Pete

Max Deacon – Donnie

Nathan Kress – Trey