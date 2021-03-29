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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:56

filmi konusu ve oyuncuları | nedir, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu ve oyuncuları | Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için heyecan dorukta. Başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir’in yer aldığı film komedi türünde olup 2015 yılı yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda da Müfit Can Saçıntı oturuyor. nedir? kimler? İşte filme dair bilgiler…

Sinema severler için beğenilen film önerileri arasında yer alan Mandıra Filozofu İstanbul filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. 2015 yılı yapımı film komedi türünde olup yönetmen koltuğunda ve filmin başrolünde Müfit Can Saçıntı oturmaktadır. Filmin konusu ve oyuncu kadrosundaki isimler ise merak edilmeye başlandı. Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir? Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kimler? Filmden detaylar!

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ KONUSU

Bodrum'un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Türü: Komedi

Yapım yılı: 2015

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir

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Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu ve oyuncuları | Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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