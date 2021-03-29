Maraşlı son bölümde iz peşinde! Maraşlı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı, 12. bölümü ile ekranlara geldi. Aksiyonun tavan yaptığı son bölümde, duygu yüklü sahneler de seyirciyi adeta ekranlara kilitledi. Maraşlı son bölümde, Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Maraşlı son bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı.
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MARAŞLI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizinin hayranları, 12. bölümün ardından Maraşlı 13. yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…