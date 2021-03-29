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Giriş Tarihi: 29.3.2021 08:10

açıklandı mı? 28 Mart sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci olan yapım belli oluyor!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Mart reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci olan yapım belli oluyor!

Pazar akşamı ekranların en çok izlenen yapımları için birincilik mücadelesi verdi. Kıran kırana geçen yarışta Total, AB ve ABC1 grupta birinci olmak kolay olmazken izleyiciler , 28 Mart sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken 28 Mart reyting sonuçları bugün saat 10.00-11.00 saatleri aralığında belli olacağı biliniyor. İşte reyting sonuçları ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım an itibariyle araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını evde televizyon izleyerek geçiren vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı, 28 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile 28 Mart reyting sonuçları birincisi…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor alırken günlük olarak yayınlanan reyting sonuçları ile 28 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması detayları şu şekilde;

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

21 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM


1 TESKILAT TRT 1
2 TESKILAT (OZET) TRT 1
3 SURVIVOR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 KEFARET FOX
7 A.RIZA SHOW TV
8 SURVIVOR OZET TV8
9 HAVA DURUMU ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Mart reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci olan yapım belli oluyor!
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