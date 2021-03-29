Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Mart reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci olan yapım belli oluyor!

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım an itibariyle araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını evde televizyon izleyerek geçiren vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı, 28 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile 28 Mart reyting sonuçları birincisi…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor alırken günlük olarak yayınlanan reyting sonuçları ile 28 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması detayları şu şekilde;