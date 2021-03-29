Reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Hercai, Arıza 28 Mart 2021 dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım an itibariyle araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını evde televizyon izleyerek geçiren vatandaşlar reyting sonuçları açıklandı mı, 28 Mart 2021 reyting sonuçlarına göre Teşkilat, Hercai, Arıza kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ile 28 Mart reyting sonuçları birincisi…
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak konusu oldu. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor alırken günlük olarak yayınlanan reyting sonuçları ile 28 Mart Pazar reyting sonuçları sıralaması detayları şu şekilde;
Reyting sonuçları açıklandı. 28 Mart Dünün reyting sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 TESKILAT TRT 1
2 SURVIVOR TV8
3 TESKILAT (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KEFARET FOX
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 A.RIZA SHOW TV
8 SURVIVOR OZET TV8
9 HERCAI ATV
10 KEFARET (OZET) FOX
21 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet yer aldı.
1 TESKILAT TRT 1
2 TESKILAT (OZET) TRT 1
3 SURVIVOR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 KEFARET FOX
7 A.RIZA SHOW TV
8 SURVIVOR OZET TV8
9 HAVA DURUMU ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D