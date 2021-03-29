Sefirin Kızı son bölüm izle! Sancar, Sedat’ın korkunç planıyla kendini kaçak durumda buluyor

Sefirin Kızı 46. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini bu hafta da aldı. Dizinin son bölümünün bitmesiyle birlikte, televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Sefirin Kızı son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV aracılığıyla Sefirin Kızı 46. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Sefirin Kızı 46. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.
Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.
Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.
Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.