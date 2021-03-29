Survivor Hanzade kimdir? Survivor 20212de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

2021 Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden ve son bölümde eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırılmaya başlandı.
Survivor Hanzade ile ilgili öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;
Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.
Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.
Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.