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Giriş Tarihi: 30.3.2021 01:37 Son Güncelleme: 30.3.2021 01:37

Hanzade kimdir? Survivor 20212de eleme adayı seçilen kaç yaşında, , , evli mi?

Survivor Hanzade kimdir? Survivor 20212de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

2021’in son bölümünde yapılan ada konseyinde eleme adayı seçilen ile ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek kimdir, kaç yaşında, , , evli mi? şeklindeki sorularla araştırılıyor. 1988 yılında İzmir’de doğan Hanzade Ofluoğlu ile ilgili merak edilen Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar

2021 Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden ve son bölümde eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;



Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

SURVIVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.


SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

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Survivor Hanzade kimdir? Survivor 20212de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?
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