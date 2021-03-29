Survivor Hanzade kimdir? Survivor 20212de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

2021 Survivor yarışmasında gönüllüler takımında mücadele eden ve son bölümde eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırılmaya başlandı.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;