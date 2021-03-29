Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölümde ekip operasyon için canını dişine takıyor...

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda geçtiğimiz hafta ekip, gurbetçi Türklere karşı yapılan provakasyonları engellemek için canlarını hiçe saymış ve çok kritik bir operasyon yapmak durumunda kalmıştı. Teşkilat 5. Bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyenleri gelecek hafta için heyecanlandırdı. Bu noktada TRT1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Serdar'ın yeni bölüm fragmanında Ceren'e evlenme teklifi ettiği anlar izleyenleri şaşkına çevirirken ekibe karşı yapılan tuzak sonrası Hulki'nin bomba yüklü aracı uzaklaştırmak için canını hiçe saydığı anlar sonrası izleyenler "Hulki ölecek mi, diziden çıkacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı…