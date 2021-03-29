Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölümde ekip operasyon için canını dişine takıyor...

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda geçtiğimiz hafta ekip, gurbetçi Türklere karşı yapılan provakasyonları engellemek için canlarını hiçe saymış ve çok kritik bir operasyon yapmak durumunda kalmıştı. Teşkilat 5. Bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyenleri gelecek hafta için heyecanlandırdı. Bu noktada TRT1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Serdar'ın yeni bölüm fragmanında Ceren'e evlenme teklifi ettiği anlar izleyenleri şaşkına çevirirken ekibe karşı yapılan tuzak sonrası Hulki'nin bomba yüklü aracı uzaklaştırmak için canını hiçe saydığı anlar sonrası izleyenler "Hulki ölecek mi, diziden çıkacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı…
Teşkilat 5. Yeni Bölüm (4 Nisan 2021 Pazar) Fragmanı yayınlandı izle
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor.
Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda.
Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.
Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.