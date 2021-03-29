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Haberler Medya Haberleri Uyanış Büyük Selçuklu 26 Bölüm İzle! Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 01:58 Son Güncelleme: 30.3.2021 01:58

26 Bölüm İzle! , Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?

Uyanış Büyük Selçuklu 26 Bölüm İzle! Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?

ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan dizisi 26. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan , Tekiş’e nasıl bir ceza verecek? Sorusu merak konusu olurken. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölüm izleme linki ve özet detayları.

Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da aldı. Dizinin son bölümünün bitmesiyle birlikte, televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26 BÖLÜM İZLE

TRT1 aracılığıyla Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu



UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26 BÖLÜM ÖZETİ

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

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Uyanış Büyük Selçuklu 26 Bölüm İzle! Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?
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