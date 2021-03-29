Uyanış Büyük Selçuklu 26 Bölüm İzle! Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?