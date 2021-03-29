Uyanış Büyük Selçuklu 26 Bölüm İzle! Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecek?

Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da aldı. Dizinin son bölümünün bitmesiyle birlikte, televizyondaki gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 aracılığıyla Uyanış Büyük Selçuklu 26 bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?