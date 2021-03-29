Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Gevher Hatun ne zaman ve neden öldü?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle ekrana gelirken Gevher Hatun karakteri dikkat çekiyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde heyecan dolu anlar yer alırken Gevher Hatun kimdir, gerçek adı ne Gevher Hatun ne zaman ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Melike İsmetüddin Gevher Nesibe Hatun ya da bilinen adıyla Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri'de ölmüştür.

GEVHER HATUN KİMDİR GERÇEK ADI NE?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun, Tapar'ın eşidir. Tapar, Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah'ın oğludur. Melike İsmetüddin Gevher Nesibe Hatun ya da bilinen adıyla Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri'de ölmüştür.

LEYLA FERAY KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da doğan Leyla Feray, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2013 yılında yayınlanan 'Ben Onu Çok Sevdim' adlı dizi ile tanınan Leyla feray, daha sonra Paşa Gönlüm adlı dizide Türkan rolünü canlandırmıştır. Burak Özçivit ve Murat Boz'un başrollerinde oynadığı Üç Arkadaş adlı dizide de Gül Peri karakterini oynayan başarılı oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde de Gevher Hatun rolüyle karşımıza çıkmaktadır.