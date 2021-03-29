Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tekiş kimdir? Melik Tekiş ne zaman ve neden öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Atılgan Gümüş'ün canlandırdığı Melik Tekiş hayatı merak ediliyor. Tarihi döneme ışık tutan dizide bu hafta Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza vermesi şaşırtan gelişmelere sebep olacaktır. Diziyi ilk kez izleyenler Melik Tekiş kimdir, Melik Tekiş ne zaman ve neden öldü, tarihteki yeri nedir gibi sorulara yanıt ararken hayatına dair sorgulamalara da hız kazandırdı. Alparslan'ın iki oğlundan biri olan I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş, 1095 yılında öldü.
Alparslan'ın iki oğlundan biri olan I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş, 1095 yılında öldü. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan'ın oğlu ve birinci Suriye Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Tutuş kardeşi Melikşah tarafından 1079 yılında Şam kentine Selçuklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antakya'yı ele geçirdikten sonra tüm Suriye'ye sahip olmak istedi. Süleyman Şah bu amaçla Halep'i kuşattı.
Kentin valisi olan İbn-i Huteyti, Tutuş'tan yardım istedi. Tutuş yanına Selçukluların kumandanlarından Artuk Bey'i (Artuklu Beyliği'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında Süleyman Şah'la karşılaştı. Süleyman Şah savaşta yaşamını kaybetti. Tutuş Halep'i eline geçirerek kendisini Suriye'nin sultanı ilan etti.
Atılgan Gümüş, 3 Temmuz 1976 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Film ve dizilerinin yanı sıra Casablanca müzikalinin albümünde solist olarak yer almıştır. Oyuncu İstanbul Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü. 2008 yılı 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Tiyatro Kedi'nin Müzikaldeki Hayalet oyunundaki performansıyla Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu seçildi.
2000 Yedi Numara
2005 Bıçak Sırtı
2007 Benden Baba Olmaz
2008 Havalimanı - İyi Uçuşlar
2008-2009 Yalancı Romantik
2009-2011 Papatyam
2013 Beni Böyle Sev
2014 Birleşen Gönüller
2016 Dağ II
2020 Kuruluş Osman Komutan
2021 Uyanış: Büyük Selçuklu