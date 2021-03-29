Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tekiş kimdir? Melik Tekiş ne zaman ve neden öldü?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Atılgan Gümüş'ün canlandırdığı Melik Tekiş hayatı merak ediliyor. Tarihi döneme ışık tutan dizide bu hafta Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza vermesi şaşırtan gelişmelere sebep olacaktır. Diziyi ilk kez izleyenler Melik Tekiş kimdir, Melik Tekiş ne zaman ve neden öldü, tarihteki yeri nedir gibi sorulara yanıt ararken hayatına dair sorgulamalara da hız kazandırdı. Alparslan'ın iki oğlundan biri olan I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş, 1095 yılında öldü.

MELİK TEKİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Alparslan'ın iki oğlundan biri olan I. Tutuş veya Tacüddevle Ebu Said Tutuş, 1095 yılında öldü. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alp Arslan'ın oğlu ve birinci Suriye Selçuklu Devleti hükümdarıdır. Tutuş kardeşi Melikşah tarafından 1079 yılında Şam kentine Selçuklu emiri olarak tayin edildi. Ancak 1085 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Antakya'yı ele geçirdikten sonra tüm Suriye'ye sahip olmak istedi. Süleyman Şah bu amaçla Halep'i kuşattı.